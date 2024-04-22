Вітер зламав дерева у Харкові (фото)

У Харкові вранці 22 квітня комунальники усувають наслідки шквального вітру.

“Вчорашня негода наробила шкоди. У Харкові внаслідок шквального вітру на прибудинкових територіях пошкоджено 9 дерев та 21 гілка. Зокрема, у Київському, Салтівському, Немишлянському, Слобідському, Шевченківському та Основ’янському районах”, – повідомила пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології попереджав про небезпечну погоду. Пориви вітру до 20 м/с прогнозували увечері 21 квітня та вночі 22-го.