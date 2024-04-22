Вітер зламав дерева у Харкові (фото)
Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”
У Харкові вранці 22 квітня комунальники усувають наслідки шквального вітру.
“Вчорашня негода наробила шкоди. У Харкові внаслідок шквального вітру на прибудинкових територіях пошкоджено 9 дерев та 21 гілка. Зокрема, у Київському, Салтівському, Немишлянському, Слобідському, Шевченківському та Основ’янському районах”, – повідомила пресслужба КП “Харківблагоустрій”.
Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології попереджав про небезпечну погоду. Пориви вітру до 20 м/с прогнозували увечері 21 квітня та вночі 22-го.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ветер, деревья, КП «Харьковблагоустройство», новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 22 квітня комунальники усувають наслідки шквального вітру".