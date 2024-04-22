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Вітер зламав дерева у Харкові (фото)

Події 10:30   22.04.2024
Оксана Горун
Вітер зламав дерева у Харкові (фото) Фото: пресслужба КП “Харківблагоустрій”

У Харкові вранці 22 квітня комунальники усувають наслідки шквального вітру.

“Вчорашня негода наробила шкоди. У Харкові внаслідок шквального вітру на прибудинкових територіях пошкоджено 9 дерев та 21 гілка. Зокрема, у Київському, Салтівському, Немишлянському, Слобідському, Шевченківському та Основ’янському районах”, – повідомила пресслужба КП “Харківблагоустрій”.

Раніше Харківський регіональний центр із гідрометеорології попереджав про небезпечну погоду. Пориви вітру до 20 м/с прогнозували увечері 21 квітня та вночі 22-го.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2024 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вранці 22 квітня комунальники усувають наслідки шквального вітру".