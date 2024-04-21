Якою буде погода в перший робочий день наступного тижня – прогноз на 22 квітня

У понеділок, 22 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів.

У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 тепла, вдень – від 14 до 19.

Вітер південно-західний – 9-14 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.