Якою буде погода в перший робочий день наступного тижня – прогноз на 22 квітня
Фото: Василь Голосний
У понеділок, 22 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, удень без істотних опадів.
У Харкові нічна температура становитиме від 7 до 9 градусів тепла, вдень – від 15 до 17, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі термометри показуватимуть від 4 до 9 тепла, вдень – від 14 до 19.
Вітер південно-західний – 9-14 м/с, вночі по області місцями пориви до 15-20 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2024 в 19:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 22 квітня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями".