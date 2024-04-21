Какой будет погода в первый рабочий день предстоящей недели — прогноз

В понедельник, 22 апреля, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

В Харькове ночная температура составит от 7 до 9 градусов тепла, днем — от 15 до 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью термометры будут показывать от 4 до 9 тепла, днем — от 14 до 19.

Ветер юго-западный — 9 — 14 м/с, ночью по области местами порывы до 15 — 20 м/с.