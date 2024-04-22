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Ветер сломал деревья в Харькове (фото)

Происшествия 10:30   22.04.2024
Оксана Горун
Ветер сломал деревья в Харькове (фото) Фото: пресс-служба КП «Харьковоблагоустройство»

В Харькове утром 22 апреля коммунальники устраняют последствия шквального ветра.

«Вчерашнее ненастье нанесло вред. В Харькове в результате шквального ветра на придомовых территориях повреждены девять деревьев и 21 ветка. В частности, в Киевском, Салтовском, Немышлянском, Слободском, Шевченковском и Основянском районах», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждал об опасной погоде. Порывы ветра до 20 м/с прогнозировали вечером 21 апреля и ночью 22-го.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове утром 22 апреля коммунальники устраняют последствия шквального ветра".