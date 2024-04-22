Ветер сломал деревья в Харькове (фото)

В Харькове утром 22 апреля коммунальники устраняют последствия шквального ветра.

«Вчерашнее ненастье нанесло вред. В Харькове в результате шквального ветра на придомовых территориях повреждены девять деревьев и 21 ветка. В частности, в Киевском, Салтовском, Немышлянском, Слободском, Шевченковском и Основянском районах», — сообщила пресс-служба КП «Харьковблагоустройство».

Ранее Харьковский региональный центр по гидрометеорологии предупреждал об опасной погоде. Порывы ветра до 20 м/с прогнозировали вечером 21 апреля и ночью 22-го.