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Дощі та грози. Якою буде погода 25 квітня у Харкові та області

Суспільство 20:31   24.04.2024
Оксана Якушко
Дощі та грози. Якою буде погода 25 квітня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 25 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза.  🌧⚡️

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27°.

По місту: Невеликий короткочасний дощ.🌧

Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 23 – 25°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 20:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".