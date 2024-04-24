Дощі та грози. Якою буде погода 25 квітня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 25 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. 🌧⚡️
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 8 – 13° тепла, вдень 22 – 27°.
По місту: Невеликий короткочасний дощ.🌧
Вітер південний⬆️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 10 – 12° тепла, вдень 23 – 25°.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 20:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 25 квітня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".