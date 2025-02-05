150 украинцев вернулись домой из плена РФ – Зеленский (фото)

Из плена РФ удалось вернуть еще 150 украинцев. Об этом днем ​​5 февраля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушные силы, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский. Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину», — написал президент.

Он также отметил, что некоторые из ребят находились в плену более двух лет.

«Благодарю всех, кто работает ради возвращения наших людей. Благодарю партнеров, в частности ОАЭ, и тех, кто поддерживает нас на этом пути», — добавил Зеленский.