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150 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)

Суспільство 16:06   05.02.2025
Вікторія Яковенко
150 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото) Фото: Володимир Зеленський

З полону РФ вдалося повернути ще 150 українців. Про це вдень 5 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», – написав президент.

Він також зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

«Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху», – додав Зеленський.

Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 16:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З полону РФ вдалося повернути ще 150 українців. Про це вдень 5 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.".