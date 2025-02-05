150 українців повернулися додому з полону РФ – Зеленський (фото)

З полону РФ вдалося повернути ще 150 українців. Про це вдень 5 лютого повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Це солдати, сержанти, офіцери. Воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Всі вони з різних напрямків фронту, але їх об’єднує спільне: вони боролися за Україну», – написав президент.

Він також зазначив, що деякі з хлопців перебували в полоні понад два роки.

«Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху», – додав Зеленський.