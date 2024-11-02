У Харкові після обстрілу шукали під завалами людей, а врятували кота – ХОВА

На те, що під завалами можуть бути люди, вказав службовий собака, розповів в етері “Суспільне. Студія” директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

Напередодні увечері РФ обстріляла будинок у Харкові. І хоча встановили, що в момент удару в ньому нікого не було – службовий собака вказував на те, що хтось таки залишився під завалами.

“Ми до останнього розбирали завали, сподіваючись, що там нікого немає із людей. І вже на фінальній стадії, коли робирали, знайшли домашнього кота, який теж виявився живий, врятували життя тварині“, – розповів Сокол.

За його словами, попередньо, росіяни обстріляли Харків ракетами С-400.

“Саме цим типом ракет не спостерігається такого частого використання, як це було у 2023 році, наприкінці 2022 року. Спостерігаємо, що Харків більше страждає зараз від КАБів, від авіабомб, які випускаються з літаків. А ці ракети вони використовують із періодичністю раз на два, три тижні, застосовують по дві-три ракети. І я так розумію, що одразу змінюють свої позиції. Я так розумію, що вони запускають їх недалеко від кордонів, тому що вони не летять на дальню відстань”, – додав директор департаменту.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16.00. По Основʼянському району Харкова окупанти випустили дві ракети С-400. Внаслідок “прильоту” пошкоджена адміністративна будівля, приватні будинки, магазини та авто. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Також, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали цивільні, копи та працівник ДСНС.