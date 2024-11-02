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В Харькове после обстрела искали под завалами людей, а спасли кота – ХОВА

Украина 15:07   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове после обстрела искали под завалами людей, а спасли кота – ХОВА

На то, что под завалами могут находиться люди, указала служебная собака, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

Накануне вечером РФ обстреляла дом в Харькове. И хотя установили, что в момент удара в нем никого не было – служебная собака указывала на то, что кто-то все же остался под завалами.

«Мы до последнего разбирали завалы, надеясь, что там никого из людей нет. И уже на финальной стадии, когда разбирали, нашли домашнего кота, который тоже оказался жив. Спасли жизнь животному», – рассказал Сокол.

По его словам, предварительно, россияне обстреляли Харьков ракетами С-400.

«Именно этим типом ракет не наблюдается такого частого использования, как это было в 2023 году, в конце 2022 года. Наблюдаем, что Харьков больше страдает сейчас от КАБов, от авиабомб, которые выпускаются с самолетов. А эти ракеты они используют с периодичностью раз в две, три недели, применяют по две-три ракеты. И я так понимаю, что они сразу меняют свои позиции. Я так понимаю, что они запускают их недалеко от границ, потому что они не летят на дальнее расстояние», – добавил директор департамента.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По Основянскому району Харькова оккупанты выпустили две ракеты С-400. В следствие «прилета» повреждено административное здание, частные дома, магазины и авто. В результате обстрела погиб 43-летний полковник полиции Андрей Матвиенко. Также, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали гражданские, копы и работник ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На то, что под завалами могут находиться люди, указала служебная собака, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.".