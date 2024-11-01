Последствия ракетного удара по Харькову показала прокуратура (видео, фото)

Последствия обстрелов Основянского района Харькова зафиксировала Харьковская областная прокуратура.

1 ноября около 16:00 войска РФ нанесли удар двумя ракетами по месту дислокации полиции в Харькове.

Погиб один полицейский, еще 26 полицейских и четверо гражданских пострадали.

Повреждены административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины, более 10 автомобилей.

Предварительно российская армия ударила по городу двумя ракетами типа С-300/400.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.