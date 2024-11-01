Последствия ракетного удара по Харькову показала прокуратура (видео, фото)
Последствия обстрелов Основянского района Харькова зафиксировала Харьковская областная прокуратура.
1 ноября около 16:00 войска РФ нанесли удар двумя ракетами по месту дислокации полиции в Харькове.
Погиб один полицейский, еще 26 полицейских и четверо гражданских пострадали.
Повреждены административное здание, частные домовладения, многоэтажки, магазины, более 10 автомобилей.
Предварительно российская армия ударила по городу двумя ракетами типа С-300/400.
Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По словам главы ХОВА Олега Синегубова, прилет зафиксировали по жилому частному дому. Также повреждены многоэтажки. В результате ракетного удара по Харькову погиб полковник полиции Андрей Матвиенко, еще 26 полицейских и четверо гражданских ранены, сообщили в Нацполиции.
Читайте также: Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: загиблий, ЗРК С-300, Нацполиция, погибший, поранені, последствия, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Последствия ракетного удара по Харькову показала прокуратура (видео, фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 ноября 2024 в 20:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия обстрелов Основянского района Харькова зафиксировала Харьковская областная прокуратура.".