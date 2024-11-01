Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)
Наслідки обстрілу Основ’янського району Харкова зафіксувала Харківська обласна прокуратура.
1 листопада близько 16:00 війська рф завдали удар двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові.
Загинув один поліціянт, ще 26 поліціянтів і четверо цивільних постраждали.
Пошкоджені адміністративна будівля, приватні домоволодіння, багатоповерхівки, магазини, понад 10 авто.
Попередньо, російська армія вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: загиблий, ЗРК С-300, Нацполиция, поранені, последствия, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2024 в 20:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки обстрілу Основ’янського району Харкова зафіксувала Харківська обласна прокуратура.".