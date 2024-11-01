Наслідки ракетного удару по Харкову показала прокуратура (відео, фото)

Наслідки обстрілу Основ’янського району Харкова зафіксувала Харківська обласна прокуратура.

1 листопада близько 16:00 війська рф завдали удар двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові.

Загинув один поліціянт, ще 26 поліціянтів і четверо цивільних постраждали.

Пошкоджені адміністративна будівля, приватні домоволодіння, багатоповерхівки, магазини, понад 10 авто.

Попередньо, російська армія вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16:00. За словами голови ХОВА Олега Синєгубова, «приліт» зафіксували у житловий приватний будинок. Також пошкоджені багатоповерхівки. Внаслідок ракетного удару по Харкові загинув полковник поліції Андрій Матвієнко, ще 26 поліціянтів та четверо цивільних поранено, повідомили в Нацполіції.