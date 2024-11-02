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Ночью враг бил по Харьковскому району, есть пострадавшие – Синегубов

Происшествия 09:00   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ночью враг бил по Харьковскому району, есть пострадавшие – Синегубов Скриншот

Утром 2 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие российских обстрелов за сутки.

Впервые ночью враг ударил по Харьковскому району в 02:00. «Прилетело» по Казачей Лопани – поврежден частный дом, гараж и хозпостройки. А в 02:40 РФ выпустили КАБ по Одноробовке. Авиабомба упала на открытой местности, обошлось без пострадавших. Вскоре россияне обстреляли Слатино – загорелась хозпостройка, частично разрушены три частных дома, рассказал Синегубов. Под ударами в течение суток был и Купянский район.

«15:51, с. Ольховатка, Купянский р-н, Ольховатская ТГ, В результате обстрела частично разрушен частный жилой дом. Пострадали 3 человека: двое мужчин 59 и 87 лет и 84-летняя женщина (острая реакция на стресс, без госпитализации). 21:15 г. Купянск. Попадание в пятиэтажный жилой дом. Пострадали 3 человека: 44-летний мужчина и две женщины 68 ​​и 75 лет», – написал Синегубов.

Также начальник ХОВА проинформировал и о последствиях ракетных ударов по Харькову.

«16:08 г. Харьков Основянский р-н. В результате обстрела повреждены 26 зданий и 12 автомобилей. Пострадали 13 гражданских людей. Погиб 1 полицейский, пострадали 36 полицейских, 1 сотрудник ГСЧС», – добавил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 09:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о разрушениях и пострадавших вследствие российских обстрелов за сутки.".