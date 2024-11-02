Live
  • Сб 02.11.2024
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.22
  • EUR 44.85

Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь

Украина 07:05   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:05

Ночью в соседних регионах летали «шахеды», была угроза и для Харьковщины

В 01:28 в Харькове и области объявили тревогу. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о «шахедах» в соседних регионах. 

В 03:35 покинули воздушное пространство соседних областей, не обнаружили их и над Харьковщиной. Прозвучал отбой тревоги.

Читайте также: Сегодня 2 ноября: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
Картофельный Армагеддон отменяется? Что зимой будут есть харьковчане
31.10.2024, 20:20
Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь
02.11.2024, 07:05
Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)
Россияне в Харькове атаковали Нацполицию: погиб полковник, 30 раненых (фото)
01.11.2024, 21:38
До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара
До 40 выросло количество раненых в Харькове в результате ракетного удара
01.11.2024, 22:37
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области
Днем пойдет дождь. Какой будет погода 2 ноября в Харькове и области
01.11.2024, 21:22
ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине
ISW: ВСУ продвинулись в Волчанске, но потеряли часть территорий на Купянщине
02.11.2024, 07:35

Новости по теме:

21:41
Новости Харькова — главное 1.11: прогремели взрывы, «прилет» в жилой дом
23:56
Новости Харькова – главное 30.10: КАБ разрушил подъезд, ребенок под завалами
22:52
Новости Харькова – главное за 28 октября: по Госпрому россияне ударили ФАБом
17:28
Новости Харькова – главное за 26.10: ВС РФ атаковали на Купянском направлении
22:29
Новости Харькова – главное за 24.10: авиаудар по Купянску, бои в области

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 07:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".