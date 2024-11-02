Новости Харькова — главное 2 ноября: как прошла ночь

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07:05

Ночью в соседних регионах летали «шахеды», была угроза и для Харьковщины

В 01:28 в Харькове и области объявили тревогу. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о «шахедах» в соседних регионах.

В 03:35 покинули воздушное пространство соседних областей, не обнаружили их и над Харьковщиной. Прозвучал отбой тревоги.