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Разбор завалов в Харькове завершен. Полиция о результатах вечернего удара РФ

Происшествия 09:34   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Разбор завалов в Харькове завершен. Полиция о результатах вечернего удара РФ

Всего вследствие ударов РФ по городу повреждены 26 зданий, а также 19 авто, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

«В результате ракетного удара по Харькову погиб полицейский, еще 36 работников полиции, спасатель и девять гражданских ранены. Для помощи пострадавшим на месте происшествия был развернут штаб полиции. С заявлениями в полицию обратились 65 граждан», – написали правоохранители.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По Основянскому району Харькова оккупанты выпустили две ракеты С-400. В следствие «прилета» повреждено административное здание, частные дома, магазины и авто. В результате обстрела погиб 43-летний полковник полиции Андрей Матвиенко. Также, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали гражданские, копы и работник ГСЧС.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 09:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего вследствие ударов РФ по городу повреждены 26 зданий, а также 19 авто, сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.".