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Розбір завалів у Харкові завершений. Поліція про наслідки вечірнього удару РФ

Події 09:34   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Розбір завалів у Харкові завершений. Поліція про наслідки вечірнього удару РФ

Усього внаслідок ударів РФ по місту пошкоджені 26 будівель, а також 19 авто, повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.

“Унаслідок ракетного удару по Харкову загинув поліцейський, ще 36 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних поранені. Для допомоги потерпілим на місці події було розгорнуто штаб поліції. Із заявами до правоохоронців звернулись 65 громадян”, – написали правоохоронці.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16.00. По Основʼянському району Харкова окупанти випустили дві ракети С-400. Внаслідок “прильоту” пошкоджена адміністративна будівля, приватні будинки, магазини та авто. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Також, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали цивільні, копи та працівник ДСНС.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 09:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Усього внаслідок ударів РФ по місту пошкоджені 26 будівель, а також 19 авто, повідомили в облуправлінні Нацполіції в Харківській області.".