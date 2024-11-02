Вночі ворог бив по Харківському району, є постраждалі – Синєгубов
Вранці 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування та постраждалих внаслідок російських обстрілів за добу.
Вперше вночі ворог вдарив по Харківському району о 02:00. “Прилетіло” по Козачій Лопані – пошкоджений приватний будинок, гараж та господарські будівлі. А о 02:40 РФ випустила КАБ по Одноробівці. Авіабомба впала на відкритій місцевості, що обійшлося без постраждалих. Незабаром росіяни обстріляли Слатино – спалахнула господарська споруда, частково зруйновані три приватні будинки, розповів Синєгубов. Під ударами упродовж доби був і Куп’янський район.
“15:51, с. Вільхуватка, Куп’янський р-н, Вільхуватська ТГ, Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждали 3 людини: два чоловіки 59 та 87 років і 84-річна жінка (гостра реакція на стрес, без госпіталізації). 21:15 м. Куп’янськ. Влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали 3 особи: 44-річний чоловік та дві жінки 68 та 75 років”, – написав Синєгубов.
Також начальник ХОВА поінформував і про наслідки ракетних ударів по Харкову.
“16:08 м. Харків Основ’янський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Постраждали 13 цивільних людей. Загинув 1 поліцейський, постраждали 36 поліцейських, 1 співробітник ДСНС“, – додав Синєгубов.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про руйнування та постраждалих внаслідок російських обстрілів за добу.".