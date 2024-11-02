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Новини Харкова — головне 2 листопада: як минула ніч

Україна 07:05   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 2 листопада: як минула ніч Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:05

Вночі у сусідніх регіонах літали «шахеди», була загроза і для Харківщини

О 01:28 у Харкові та області оголосили тривогу. Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили про «шахеди» у сусідніх регіонах. 

О 03:35 залишили повітряний простір сусідніх областей, не виявили їх над Харківщиною. Пролунав відбій тривоги.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 07:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".