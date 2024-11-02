Новини Харкова — головне 2 листопада: як минула ніч

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07:05

Вночі у сусідніх регіонах літали «шахеди», була загроза і для Харківщини

О 01:28 у Харкові та області оголосили тривогу. Раніше в Повітряних силах ЗСУ попередили про «шахеди» у сусідніх регіонах.

О 03:35 залишили повітряний простір сусідніх областей, не виявили їх над Харківщиною. Пролунав відбій тривоги.