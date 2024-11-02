Генштаб: у районі Вовчанська триває бій, 5 атак відбивають ЗСУ на Куп’янщині

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще один бій триває біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Також окупанти скинули сім КАБів на Слатине та Козачу Лопань.

“На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане”, – пишуть у Генштабі.