Генштаб: у районі Вовчанська триває бій, 5 атак відбивають ЗСУ на Куп’янщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще один бій триває біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
Також окупанти скинули сім КАБів на Слатине та Козачу Лопань.
“На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане”, – пишуть у Генштабі.
Читайте також: 296 разів обстріляли окупанти позиції ЗСУ на півночі області – ОТУВ «Харків»
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: генштаб, ЗСУ, наступ;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: у районі Вовчанська триває бій, 5 атак відбивають ЗСУ на Куп’янщині»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 17:38;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще один бій триває біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".