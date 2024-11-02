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Генштаб: у районі Вовчанська триває бій, 5 атак відбивають ЗСУ на Куп’янщині

Україна 17:38   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: у районі Вовчанська триває бій, 5 атак відбивають ЗСУ на Куп’янщині Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще один бій триває біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

Також окупанти скинули сім КАБів на Слатине та Козачу Лопань.

“На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане”, – пишуть у Генштабі.

Читайте також: 296 разів обстріляли окупанти позиції ЗСУ на півночі області – ОТУВ «Харків»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 17:38;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку українські захисники відбили одну атаку, ще один бій триває біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".