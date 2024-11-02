В районе Волчанска идет бой, еще пять атак отбивают ВСУ на Купянщине – Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается около Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Также оккупанты сбросили семь КАБом на Слатино и Казачью Лопань.
«На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленой Рощи, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять – продолжаются. Под авиационные удары неуправляемыми ракетами попало Песчаное», – пишут в Генштабе.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: ВСУ, генштаб, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 17:38;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается около Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".