В районе Волчанска идет бой, еще пять атак отбивают ВСУ на Купянщине – Генштаб

На Харьковском направлении украинские защитники отбили одну атаку, еще один бой продолжается около Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Также оккупанты сбросили семь КАБом на Слатино и Казачью Лопань.

«На Купянском направлении враг совершил семь штурмовых действий недалеко от Песчаного, Загрызового, Зеленой Рощи, Кругляковки, Колесниковки и Лозовой. Два боестолкновения закончились, еще пять – продолжаются. Под авиационные удары неуправляемыми ракетами попало Песчаное», – пишут в Генштабе.