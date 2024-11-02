296 раз обстреляли оккупанты позиции ВСУ на севере области – ОТГВ «Харьков»

Утром 2 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, а также – о потерях врага.

«За минувшие сутки враг однажды пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел. Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с использованием 1 ракеты Искандер-М и 2 ракет С-400, 8 авиаударов с использованием 21 КАБ и 4 НАР. Нанесли 27 ударов дронами-камикадзе. Совершили 296 обстрелов позиций защитников Украины», – сообщили в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 94 военного РФ: 32 убитых, 62 раненых. Кроме того, на севере Харьковщины враг лишился 46 единиц вооружения и военной техники: шесть артсистем, 15 авто, 24 БПЛА. Также ВСУ уничтожили 42 укрытия, шесть мест для хранения боеприпасов и стартовую площадку для запуска беспилотников.