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296 раз обстреляли оккупанты позиции ВСУ на севере области – ОТГВ «Харьков»

Украина 11:25   02.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
296 раз обстреляли оккупанты позиции ВСУ на севере области – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

Утром 2 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, а также – о потерях врага.

«За минувшие сутки враг однажды пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел. Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с использованием 1 ракеты Искандер-М и 2 ракет С-400, 8 авиаударов с использованием 21 КАБ и 4 НАР. Нанесли 27 ударов дронами-камикадзе. Совершили 296 обстрелов позиций защитников Украины», – сообщили в ВСУ.

За сутки украинские защитники ликвидировали 94 военного РФ: 32 убитых, 62 раненых. Кроме того, на севере Харьковщины враг лишился 46 единиц вооружения и военной техники: шесть артсистем, 15 авто, 24 БПЛА. Также ВСУ уничтожили 42 укрытия, шесть мест для хранения боеприпасов и стартовую площадку для запуска беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2024 в 11:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 2 ноября в ОТГВ «Харьков» сообщили о боях на Харьковском направлении, а также – о потерях врага.".