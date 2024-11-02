296 разів обстріляли окупанти позиції ЗСУ на півночі області – ОТУВ “Харків”
Вранці 2 листопада в ОТУВ “Харків” повідомили про бої на Харківському напрямку, а також – про втрати ворога.
“Протягом минулої доби ворог один раз намагався штурмувати в районі Вовчанська, успіху не мав. російські окупанти завдали 2 ракетні удари з використанням 1 ракети Іскандер-М та 2 ракет С-400, 8 авіаударів із використанням 21 КАБ та 4 НАР. Завдали 27 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 296 обстрілів позицій захисників України“, – повідомили у ЗСУ.
За добу українські захисники ліквідували 94 військового РФ: 32 вбитих, 62 поранених. Крім того, на півночі Харківщини ворог втратив 46 одиниць озброєння та військової техніки: шість артсистем, 15 авто, 24 БПЛА. Також ЗСУ знищили 42 укриття, шість місць для зберігання боєприпасів та стартовий майданчик для запуску безпілотників.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 11:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 листопада в ОТУВ “Харків” повідомили про бої на Харківському напрямку, а також – про втрати ворога.".