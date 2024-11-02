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Тимошко: 16 поліцейських залишаються в лікарні після обстрілу РФ, троє – тяжкі

Події 12:46   02.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тимошко: 16 поліцейських залишаються в лікарні після обстрілу РФ, троє – тяжкі

Глава Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів в етері нацмарафону про стан копів, які напередодні потрапили під удар РФ у Харкові.

“Станом на минулу ніч знаходилися в лікарні із 36 поранених поліцейських – 16. Із них, до речі, одна жінка, вона на 26 тижні вагітності. Слава богу, як запевнили лікарні, ми з ними спілкуємося постійно, – що із дитиною буде все добре і з нею буде все добре. Крім того, із 16 поліцейських четверо станом на вечір були в дуже тяжкому стані. Наразі залишаються в тяжкому стані троє поліцейських. За їхнє життя борються наші святі люди, наші лікарі. І я дуже сподіваюся, як і весь особовий склад поліції, та і вся Слобожанщина, що вони виживуть і будуть здорові”, – повідомив Тимошко.

Обстріл та руйнація будівлі, де працювали копи, не позначилися на роботі правоохоронців. Навпаки, стверджує Тимошко, цим ударом росіяни лише розлютили поліцейських і змусили ще більше ненавидіти ворога.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 16.00. По Основʼянському району Харкова окупанти випустили дві ракети С-400. Внаслідок “прильоту” пошкоджена адміністративна будівля, приватні будинки, магазини та авто. Внаслідок обстрілу загинув 43-річний полковник поліції Андрій Матвієнко. Також, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, постраждали цивільні, копи та працівник ДСНС.

Читайте також: Розбір завалів у Харкові завершений. Поліція про результати вечірнього удару РФ

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2024 в 12:46;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Глава Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко розповів в етері нацмарафону про стан копів, які напередодні потрапили під удар РФ у Харкові.".