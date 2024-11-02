Тимошко: 16 полицейских остаются в больнице после обстрела РФ, трое – тяжелые

Глава Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко рассказал в эфире нацмарафона о состоянии копов, которые накануне попали под удар РФ по Харькову.

«На минувшую ночь находились в больнице из 36 раненых полицейских – 16. Из них, кстати, одна женщина, она на 26 неделе беременности. Слава богу, как заверили врачи, мы с ними общаемся постоянно, – что с ребенком будет все хорошо и с ней будет все хорошо. Кроме того, из 16 полицейских четверо, по состоянию на вечер, были в очень тяжелом состоянии. В настоящее время остаются в тяжелом состоянии три полицейских. За их жизнь борются наши святые люди, наши врачи. И я очень надеюсь, как и весь личный состав полиции, и вся Слобожанщина, что они выживут и будут здоровы», – сообщил Тимошко.

Обстрел и разрушение здания, где работали копы, не сказались на работе правоохранителей. Наоборот, утверждает Тимошко, этим ударом россияне только разозлили полицейских и заставили еще больше ненавидеть врага.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 16.00. По Основянскому району Харькова оккупанты выпустили две ракеты С-400. В следствие «прилета» повреждено административное здание, частные дома, магазины и авто. В результате обстрела погиб 43-летний полковник полиции Андрей Матвиенко. Также, по данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали гражданские, копы и работник ГСЧС.