В якому разі почнуть примусову евакуацію дітей з Куп’янщини – дані ХОВА

Станом на ранок 21 серпня з 53 населених пунктів Куп’янського району Харківської області, де оголошена обов’язкова евакуація, вивезли 149 дітей. Це непоганий показник, і до примусової евакуації неповнолітніх вдадуться у разі виникнення такої необхідності, розповів в етері національного телемарафону директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

«Наразі все йде досить непогано. І багато є заявок і на завтрашній день, і на післязавтра. Ми формуємо каравани з волонтерів, які будуть їхати та забирати родини, зокрема з дітьми. Коли зменшиться кількість заявок і ми будемо розуміти, що там залишається досить велика кількість людей, то буде прийматися рішення щодо примусової евакуації дітей з тих 53 населених пунктів, де оголошена обов’язкова евакуація», – зазначив Сокол.

Він уточнив, що кінцева мета – вивезти з 53 населених пунктів усі 12 тисяч жителів, зокрема 618 дітей, аби зберегти їхні життя та здоров’я.

«У нас немає аврального підходу до жодної евакуації. У нас плановий системний підхід. Ми пішли далі, ніж просто обмежуватися державними організаціями. Ми у план також включили сили та засоби, які мають волонтери. Кожен новий день розпочинається з планування ввечері. Планування кожного волонтерського каравану, який здійснює певну функцію. Тобто забираються ті люди, які подали заявки та виявили бажання. Подаються заявки, відпрацьовуються, щовечора формується караван евакуаційний. Наступного дня він їде і забирає людей. Люди, які евакуюються, їдуть у місце, де проводиться реєстрація. Там їм надається матеріальна, психологічна та гуманітарна допомога, засоби гігієни та постільні набори. Після цього люди розселяються або по гуртожитках у Харкові, або, якщо виявили бажання виїхати за межі регіону, то відповідно до плану евакуації у нас є така можливість», – роз’яснив Сокол.