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В каком случае начнут принудительную эвакуацию детей с Купянщины — данные ХОВА

Общество 20:16   21.08.2023
Елена Нагорная
В каком случае начнут принудительную эвакуацию детей с Купянщины — данные ХОВА Фото: telegram Олега Синегубова

По состоянию на утро 21 августа из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, вывезли 149 детей. Это неплохой показатель, и к принудительной эвакуации несовершеннолетних прибегнут в случае возникновения такой необходимости, рассказал в эфире национального телемарафона директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Сейчас все идет достаточно неплохо. И много есть заявок и на завтрашний день, и на послезавтра. Мы формируем караваны из волонтеров, которые будут ехать и забирать семьи, в том числе с детьми. Когда уменьшится количество заявок и мы будем понимать, что там остается достаточно большое количество людей, то будет приниматься решение о принудительной эвакуации детей из тех 53 населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация», — отметил Сокол.

Он уточнил, что конечная цель — вывезти из 53 населенных пунктов все 12 тысяч жителей, в том числе 618 детей, чтобы сохранить их жизни и здоровье.

«У нас нет аврального подхода ни к одной эвакуации. У нас плановый системный подход. Мы пошли дальше, чем просто ограничиваться государственными организациями. Мы в план также включили силы и средства, которые имеют волонтеры. Каждый новый день начинается с планирования вечером. Планирования каждого волонтерского каравана, который осуществляет определенную функцию. То есть забираются те люди, которые подали заявки и изъявили желание. Подаются заявки, отрабатываются, каждый вечер формируется караван эвакуационный. На следующий день он едет и забирает людей. Люди, которые эвакуируются, едут в место, где проводится регистрация. Там им предоставляется материальная, психологическая и гуманитарная помощь, средства гигиены и постельные наборы. После этого люди расселяются или по общежитиям в Харькове, или, если изъявили желание выехать за пределы региона, то в соответствии с планом эвакуации у нас есть такая возможность», — разъяснил Сокол.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 20:16;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на утро 21 августа из 53 населенных пунктов Купянского района Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, вывезли 149 детей. Это неплохой показатель, и к принудительной эвакуации несовершеннолетних прибегнут в случае возникновения такой необходимости, рассказал в эфире национального телемарафона директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.".