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30 жителей вывезли за выходные с Купянщины — Синегубов сообщил о ситуации там

Общество 15:32   21.08.2023
Виктория Яковенко
30 жителей вывезли за выходные с Купянщины — Синегубов сообщил о ситуации там

Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За 20 и 21 августа из опасных населённых пунктов вывезли еще 30 жителей, в том числе 5 детей и 1 человека с инвалидностью.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, всего с 9 августа с Купянщины эвакуировали 556 человек, в том числе 148 детей.

«Караваны собирают людей, после чего везут в место, где проходит регистрация, там предоставляется соответствующая помощь: медицинская, психологическая, финансовая. Людей кормят», – рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Военная ситуация там стабильная. Да, действительно, враг расширяет свою линию фронта, однако наши воины свою позицию держат», – отметил Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 15:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За 20 и 21 августа из опасных населённых пунктов вывезли еще 30 жителей, в том числе 5 детей и 1 человека с инвалидностью.".