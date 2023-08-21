30 жителей вывезли за выходные с Купянщины — Синегубов сообщил о ситуации там

Продолжается эвакуация из громад Купянского района Харьковской области. За 20 и 21 августа из опасных населённых пунктов вывезли еще 30 жителей, в том числе 5 детей и 1 человека с инвалидностью.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его словам, всего с 9 августа с Купянщины эвакуировали 556 человек, в том числе 148 детей.

«Караваны собирают людей, после чего везут в место, где проходит регистрация, там предоставляется соответствующая помощь: медицинская, психологическая, финансовая. Людей кормят», – рассказал директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол.

«Военная ситуация там стабильная. Да, действительно, враг расширяет свою линию фронта, однако наши воины свою позицию держат», – отметил Синегубов.

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