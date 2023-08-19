На Харьковщине придумали новый способ эвакуировать детей из Купянска

Вывезти детей из-под обстрелов часто непросто, если родители не соглашаются на эвакуацию. Так что из прифронтового города юных украинцев отправили на оздоровление в детские лагеря. Надеются уговорить родителей последовать за ними.

«Сегодня мы отправили 20 детей из города Купянск на Западную Украину, в детский лагерь для оздоровления, отдыха. Будем надеяться, что сейчас с родителями пообщаемся, и они тоже присоединятся к ним и будут там находиться, пока ситуация в Купянской громаде не нормализуется», — поделился в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

О ситуации в городе он рассказывал в прямом эфире из центра Купянска — под звуки взрывов на заднем плане.

«Я думаю, вы слышите, и зрители могут услышать взрывы, которые за мной. Я сейчас в Купянске – в центре Купянска. Действительно, постоянно идет обстрел территории, действительно очень опасно. Поэтому ради безопасности наших жителей, когда они оставляют заявку, эвакуационная группа подъезжает именно к их дому в определенное время. Забирают и отвозят маленькими автомобилями, чтобы не создавать скопления, не собирать людей где-то в одном месте и не подвергать их опасности», — рассказал Беседин.

Для начала тех, кто согласился на эвакуацию, привозят в Харьков. Затем для них есть возможность отправиться дальше — в более безопасные регионы в глубине страны.

«Харьков – это наш логистический хаб. Это наша центральная точка, куда мы привозим людей. Там они общаются уже с социальными службами, психологами, волонтерами и определятся сами, оставаться ли в Харьковской области, или перемещаться в более безопасные места на западе Украины, с которыми много договоренностей», — пояснил начальник Купянской ГВА.