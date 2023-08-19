На Харківщині придумали новий спосіб евакуювати дітей із Куп’янська

Вивезти дітей з-під обстрілів часто непросто, якщо батьки не погоджуються на евакуацію. Тож із прифронтового міста юних українців відправили на оздоровлення до дитячих таборів. Сподіваються вмовити батьків поїхати слідом.

“Сьогодні ми відправили 20 дітей з міста Куп’янськ на Західну Україну, в дитячий табір для оздоровлення, відпочинку. Сподіватимемося на те, що зараз із батьками поспілкуємося, й вони теж долучаться до них і будуть там знаходитися, поки ситуація в Куп’янській громаді не нормалізується“, – поділився в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Про ситуацію в місті він розповідав у прямому етері з центру Куп’янська – під звуки вибухів на задньому плані.

“Я думаю, ви чуєте та глядачі можуть почути вибухи, які за мною. Я зараз у Куп’янську – в центрі Куп’янська. Дійсно постійно йде обстріл території, дійсно дуже небезпечно. Тому заради безпеки наших жителів, коли вони залишають заявку, евакуаційна група під’їжджає саме до їхнього будинку у визначений час, забирають та відвозять маленькими автомобілями, щоб не створювати скупчення, не збирати людей десь в одному місці та не наражати їх на небезпеку“, — розповів Беседін.

Спочатку тих, хто погодився на евакуацію, привозять до Харкова. Потім для них є можливість вирушити далі – до безпечніших регіонів у глибині країни.

“Харків – це наш логістичний хаб. Це наша центральна точка, куди ми привозимо людей. Там вони спілкуються вже з соціальними службами, психологами, волонтерами та визначаться самі, чи залишатись у Харківській області, чи переміщатися у безпечніші місця на заході України, з якими багато домовленостей”, – пояснив начальник Куп’янської МВА.