“Кидають на вокзалах і викрадають дітей”: ІПСО РФ про евакуацію на Харківщині

Росіяни на своїх пропагандистських ресурсах розганяють фейки про евакуацію із Куп’янського району Харківської області.

Зокрема, як повідомив в етері національного телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов, низка неправдивих повідомлень стосується того, що евакуйованих довозять до вокзалів і там кидають.

“Це абсолютно не так, і люди, які вже скористалися послугами з евакуації, телефонують своїм рідним та знайомим і пояснюють, що тут досить нормальні умови. А головне – це зберегти життя”, – наголосив Синєгубов.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки також повідомляє про чергову “дику брехню росіян”. Так, низка росЗМІ написала з посиланням на віцеспікерку Держдуми РФ Ганну Кузнєцову, що “київський режим готує викрадення 523 дітей із Куп’янська”. Мовляв, дітей продадуть, а гроші розділять чиновники Зеленського та їхні західні покровителі.

“На відміну від росіян, Україна не краде дітей, а евакуює їх із небезпечних зон. Так, евакуацію частини населення Куп’янського району ухвалили у зв’язку із почастішанням обстрілів об’єктів інфраструктури та цивільного населення з боку росіян. Через російські обстріли, які проводяться кілька разів на добу, розглядається варіант проведення примусової евакуації неповнолітніх. Дітей у будь-якому разі евакуюють виключно в супроводі батьків або опікунів – про «викрадення дітей із сімей» не йдеться”, — роз’яснюють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.