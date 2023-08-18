«Бросают на вокзалах и похищают детей»: ИПСО РФ об эвакуации на Харьковщине
Россияне на своих пропагандистских ресурсах разгоняют фейки об эвакуации из Купянского района Харьковской области.
В частности, как сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов, ряд ложных сообщений касается того, что эвакуированных довозят до вокзалов и там бросают.
«Это абсолютно не так, и люди, которые уже воспользовались услугами по эвакуации, звонят своим родным и знакомым и объясняют, что здесь достаточно нормальные условия. А главное — это сохранить жизнь», — подчеркнул Синегубов.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности также сообщает об очередной «дикой лжи россиян». Так, ряд росСМИ написал со ссылкой на вице-спикера Госдумы РФ Анну Кузнецову, что «киевский режим готовит похищение 523 детей из Купянска». Мол, детей продадут, а деньги разделят чиновники Зеленского и их западные покровители.
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«В отличие от россиян, Украина не ворует детей, а эвакуирует их из опасных зон. Так, эвакуацию части населения Купянского района приняли в связи с учащением обстрелов объектов инфраструктуры и гражданского населения со стороны россиян. Из-за российских обстрелов, которые проводятся несколько раз в сутки, рассматривается вариант проведения принудительной эвакуации несовершеннолетних», — разъясняют в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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- • Дата публикации материала: 18 августа 2023 в 21:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне на своих пропагандистских ресурсах разгоняют фейки об эвакуации из Купянского района Харьковской области.".