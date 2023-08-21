Live
  • Пн 21.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.72
    • 🟢

30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там

Суспільство 15:32   21.08.2023
Вікторія Яковенко
30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там

Триває евакуація з громад Куп’янського району Харківської області. За 20 та 21 серпня з небезпечних населених пунктів вивезли ще 30 мешканців, у тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, усього з 9 серпня з Куп’янщини евакуювали 556 людей, в тому числі 148 дітей.

«Каравани збирають людей, після чого везуть в місце, де проходить реєстрація, там надається відповідна допомога: медична, психологічна, фінансова. Людей годують», – розповів Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

«Військова ситуація там стабільна. Так, дійсно, ворог розширює свою лінію фронту, однак наші воїни свою позицію тримають», – зазначив Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині придумали новий спосіб евакуювати дітей із Куп’янська

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі
На Харківщині за тиждень підірвалася одна людина: чоловік порався на дачі
21.08.2023, 16:03
ISW – про Куп’янський напрямок: підтверджених успіхів у РФ немає
ISW – про Куп’янський напрямок: підтверджених успіхів у РФ немає
21.08.2023, 07:57
Офіцери ЗСУ кажуть, що війна може тривати ще 2 роки – The New York Times
Офіцери ЗСУ кажуть, що війна може тривати ще 2 роки – The New York Times
21.08.2023, 15:48
30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там
30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там
21.08.2023, 15:32
На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили
На Харківщині трактор підірвався на міні: водія ушпиталили
21.08.2023, 15:10
У Харкові вийшла книга про маловідомі факти з життя Квітки-Основ’яненка
У Харкові вийшла книга про маловідомі факти з життя Квітки-Основ’яненка
21.08.2023, 14:59

Новини за темою:

14:26
На Харківщині викрили «міністра» окупантів, якого прислала РФ
08:58
11 поранених та загиблий – Синєгубов про наслідки обстрілів Харківщини
17:35
7 людей, поранених сьогодні у Куп’янську, у важкому стані – Синєгубов
15:07
Поранені 10 цивільних і фельдшер через обстріли по Куп‘янську – Синєгубов
08:47
З танків обстріляли росіяни Куп’янськ на Харківщині, є поранений – Синєгубов

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 15:32;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація з громад Куп’янського району Харківської області. За 20 та 21 серпня з небезпечних населених пунктів вивезли ще 30 мешканців, у тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.".