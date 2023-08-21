30 людей вивезли за вихідні з Куп’янщини – Синєгубов розповів про ситуацію там
Триває евакуація з громад Куп’янського району Харківської області. За 20 та 21 серпня з небезпечних населених пунктів вивезли ще 30 мешканців, у тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, усього з 9 серпня з Куп’янщини евакуювали 556 людей, в тому числі 148 дітей.
«Каравани збирають людей, після чого везуть в місце, де проходить реєстрація, там надається відповідна допомога: медична, психологічна, фінансова. Людей годують», – розповів Директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.
«Військова ситуація там стабільна. Так, дійсно, ворог розширює свою лінію фронту, однак наші воїни свою позицію тримають», – зазначив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 15:32;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Триває евакуація з громад Куп’янського району Харківської області. За 20 та 21 серпня з небезпечних населених пунктів вивезли ще 30 мешканців, у тому числі 5 дітей та 1 людину з інвалідністю.".