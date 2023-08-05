Харківщину мінували варвари: до пасток потрапляють досвідчені сапери – ХОВА

Як розмінувати Харківщину, не знають фахівці ООН. Міни знаходять на глибині понад 50 см і в дитячих ліжечках у дитсадках. А в сільській школі виявили склад, який міг “знести” половину населеного пункту.

Про тотальне замінування Харківської області та залишені окупантами “сюрпризи” представники ХОВА розповіли в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

“У цьому районі (Ізюмському – Ред.) та в Чугуївському районі працювала або одна людина, яка варварськи підходить до цієї справи. Або цілий підрозділ, який навчили варварські підходити до цієї справи. Вони роблять такі закладки, що вони можуть навіть найдосвідченішого сапера завести в пастку, – поділився директор департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокіл. – Були такі випадки, що вже пройшли сапери, розмінували, був рух транспортних засобів – і після десятого-одинадцятого проїзду пролунав вибух. Вони закладають навіть на 50-60 см, ми їх вилучали тільки за допомогою додаткового вибуху”.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов згадав, що в селі Циркуни під Харковом армія РФ замінувала все, що тільки змогла.

“У Циркунах були заміновані навіть дитячі ліжка в дитячому садочку – для розуміння цинізму просто. Дистанційне мінування цими пелюстками. Ізюм усіяний весь просто, подвір’я усіяні”, – поділився Синєгубов.

Черговий склад російських мін та боєприпасів нещодавно виявили в селі Веселе Харківського району. Вибухонебезпечні “сюрпризи” ворог залишив у місцевій школі. Звідти вивезли дві вантажівки снарядів для артилерії ЗСУ та ще дві машини – на утилізацію.

“Якщо був би вибух, то не було б пів населеного пункту”, – зазначив Сокіл.

За словами Олега Синєгубова, рівень замінування Харківської області дивує навіть міжнародних експертів, які приїжджають до регіону, аби допомогти.

“Вони (міжнародні партнери – Ред.) уже будуть навчатися наразі з нами. Тому що є організації ООН, які до нас приїздили для розмінування. Ну, вони одне поле, одну ділянку десь обходжують уже три місяці: як до неї підступитися, які протоколи розмінування, що зробити в першу чергу, що в другу чергу. А наші підрозділи ДСНС, військові, сили піротехніків Національної поліції – йдуть і розміновують“, – наголосив Синєгубов.