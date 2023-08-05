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Харьковщину минировали варвары: в ловушки попадают опытные саперы — ХОВА

Общество 15:42   05.08.2023
Оксана Горун
Харьковщину минировали варвары: в ловушки попадают опытные саперы — ХОВА Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Как разминировать Харьковщину, не знают специалисты ООН. Мины находят на глубине больше 50 см и в детских кроватках в детсадах. А в сельской школе обнаружили склад, который мог «снести» половину населенного пункта. 

О тотальном заминировании Харьковской области и оставленных оккупантами «сюрпризах» представители ХОВА рассказали в интервью Наталье Мосейчук.

«В этом районе (Изюмском – Ред.) и в Чугуевском районе работал или один человек, который варварски подходит к этому делу. Или целое подразделение, которых научили варварские подходить к этому делу. Они делают такие закладки, что они могут даже самого опытного сапера завести в ловушку, — поделился директор департамента гражданской защиты ХОВА Иван Сокол. — Были такие случаи, что уже прошли саперы, разминировали, было движение транспортных средств – и после десятого-одиннадцатого проезда раздался взрыв. Они закладывают даже на 50-60 см, что мы можем изъять их только с помощью дополнительного взрыва».

Начальник ХОВА Олег Синегубов вспомнил, что в селе Циркуны под Харьковом армия РФ заминировала все, что только смогла.

«В Циркунах были заминированы даже детские кроватки в детском саду – для понимания цинизма просто. Дистанционное минирование этими лепестками… Изюм усеян весь просто, дворы усеяны», — поделился Синегубов.

Очередной склад российских мин и боеприпасов недавно обнаружили в селе Веселое Харьковского района. Взрывоопасные «сюрпризы» враг оставил с местной школе. Оттуда вывезли два грузовика снарядов для артиллерии ВСУ и еще две машины — на утилизацию.

«Если бы взрыв, то не было бы половины населенного пункта», — отметил Сокол.

По словам Олега Синегубова, уровень заминирования Харьковской области удивляет даже международных экспертов, которые приезжают в регион, чтобы помочь.

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«Они (международные партнеры – Ред.) уже будут учиться сейчас с нами. Потому что есть организации ООН, которые приезжали к нам для разминирования. Ну, они одно поле, один участок где-нибудь обхаживают уже три месяца: как к нему подступиться, какие протоколы разминирования, что сделать в первую очередь, что во вторую очередь. А наши подразделения ГСЧС, военные, силы пиротехников Национальной полиции – идут и разминируют», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 августа 2023 в 15:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как разминировать Харьковщину, не знают специалисты ООН. Мины находят на глубине больше 50 см и в детских кроватках в детсадах. А в сельской школе обнаружили склад, который мог «снести» половину населенного пункта".