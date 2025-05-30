Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ
Пять атак военных РФ отбили на Харьковском и Купянском направлениях с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Украинские воины остановили одну атаку россиян в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также с территории РФ был обстрелян поселок Возрожденовка Золочевской громады.
На Купянском направлении агрессор четыре раза штурмовал в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Загрызово, эти бои завершены.
На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах населенных пунктов в пределах частей трех областей, среди которых Копанки, Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Два боя на направлении продолжаются.
Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 мая сообщал о 13 атаках на Харьковском и Купянском направлениях за минувшие сутки.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 17:26;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак военных РФ отбили на Харьковском и Купянском направлениях с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".