Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

Пять атак военных РФ отбили на Харьковском и Купянском направлениях с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Украинские воины остановили одну атаку россиян в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также с территории РФ был обстрелян поселок Возрожденовка Золочевской громады.

На Купянском направлении агрессор четыре раза штурмовал в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Загрызово, эти бои завершены.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах населенных пунктов в пределах частей трех областей, среди которых Копанки, Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Два боя на направлении продолжаются.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 мая сообщал о 13 атаках на Харьковском и Купянском направлениях за минувшие сутки.