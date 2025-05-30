Live
  • Пт 30.05.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.53
  • EUR 46.8

Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ

Фронт 17:26   30.05.2025
Елена Нагорная
Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Пять атак военных РФ отбили на Харьковском и Купянском направлениях с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Украинские воины остановили одну атаку россиян в районе Волчанска на Харьковском направлении. Также с территории РФ был обстрелян поселок Возрожденовка Золочевской громады.

На Купянском направлении агрессор четыре раза штурмовал в районах Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Колесниковки и Загрызово, эти бои завершены.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 15 раз в районах населенных пунктов в пределах частей трех областей, среди которых Копанки, Новый Мир и Ольговка на Харьковщине. Два боя на направлении продолжаются.

Напомним, Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 30 мая сообщал о 13 атаках на Харьковском и Купянском направлениях за минувшие сутки.

Читайте также: На Харьковщине в руках у мужчины сдетонировала взрывчатка – ГСЧС

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
Зеленский перенес День защиты детей в Украине: когда будут отмечать
30.05.2025, 10:51
Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют
Директор больницы в Харькове получил подозрение: что ему инкриминируют
29.05.2025, 19:45
Пляжи Безлюдовки захватили незаконно, заявили в полиции: кого хотят наказать
Пляжи Безлюдовки захватили незаконно, заявили в полиции: кого хотят наказать
30.05.2025, 18:09
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
Новости Харькова – главное за 30 мая: более 50 ударов по Харьковщине
30.05.2025, 18:20
Терехов выяснил, какой была цель ночного удара по Харькову (видео)
Терехов выяснил, какой была цель ночного удара по Харькову (видео)
30.05.2025, 08:50
Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)
Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)
30.05.2025, 13:35

Новости по теме:

16:47
На Купянском направлении идет бой – Генштаб ВСУ на 16:00
16:48
Где враг атаковал сегодня на Харьковщине: сводка Генштаба на 16:00
16:48
Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
16:49
Не менее шести атак было на Харьковщине с начала суток: Генштаб на 16:00
16:49
Где россияне атаковали в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

Вы читали новость: «Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба ВСУ»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 17:26;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак военных РФ отбили на Харьковском и Купянском направлениях с начала суток, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".