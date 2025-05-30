На Харьковщине в руках у мужчины сдетонировала взрывчатка – ГСЧС

В результате взрыва неизвестного предмета травмировался мужчина на Харьковщине.

Информацию о ЧП в селе Шевченково Купянского района медики «скорой» получили 30 мая. По предварительным данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в руках у 36-летнего мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. В результате взрыва житель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Спасатели отмечают: в Харьковской области остается высокая степень минной опасности, особенно на деоккупированных территориях. Поэтому призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.