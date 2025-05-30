На Харьковщине в руках у мужчины сдетонировала взрывчатка – ГСЧС
Фото: ukrinform.ua
В результате взрыва неизвестного предмета травмировался мужчина на Харьковщине.
Информацию о ЧП в селе Шевченково Купянского района медики «скорой» получили 30 мая. По предварительным данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в руках у 36-летнего мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет. В результате взрыва житель получил ранения. Пострадавшего госпитализировали.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Спасатели отмечают: в Харьковской области остается высокая степень минной опасности, особенно на деоккупированных территориях. Поэтому призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, ГСЧС, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 16:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате взрыва неизвестного предмета травмировался мужчина на Харьковщине.".