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На Харьковском направлении было девять атак — Генштаб ВСУ

Фронт 08:11   30.05.2025
Оксана Горун
На Харьковском направлении было девять атак — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 30 мая сообщил о 13 атаках в Харьковской области за сутки, столько же было на Лиманском направлении.

«На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки», — проинформировал Генштаб ВСУ.

Авиаудар врага пришелся по району села Подлиман в Харьковской области.

В целом на фронте за сутки было 173 боевых столкновения.

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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и ПВО российских захватчиков», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 30 мая сообщил о 13 атаках в Харьковской области за сутки, столько же было на Лиманском направлении".