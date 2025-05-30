На Харьковском направлении было девять атак — Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 08:00 30 мая сообщил о 13 атаках в Харьковской области за сутки, столько же было на Лиманском направлении.
«На Харьковском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах Старицы и Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Степной Новоселовки и Новой Кругляковки», — проинформировал Генштаб ВСУ.
Авиаудар врага пришелся по району села Подлиман в Харьковской области.
В целом на фронте за сутки было 173 боевых столкновения.
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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, четыре артиллерийских средства и ПВО российских захватчиков», — отметили в ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 30 мая сообщил о 13 атаках в Харьковской области за сутки, столько же было на Лиманском направлении".