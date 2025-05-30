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В Изюме пять БпЛА уничтожили склад с продуктами — прокуратура о «прилетах»

Происшествия 11:08   30.05.2025
Оксана Горун
В Изюме пять БпЛА уничтожили склад с продуктами — прокуратура о «прилетах» Фото: Олег Синегубов/Telegram

Харьковская областная прокуратура опубликовала фото и привела подробности о последствиях российских ночных ударов в Изюме и селе Васильев Хутор.

Изюм россияне атаковали под утро 30 мая — в 4:20.

«Пять беспилотников попали в складские помещения с гуманитарной помощью, а именно с продуктами питания для населения. Поврежден автомобиль благотворительного фонда», — отметили в прокуратуре.

обстрел Харьковской области 30 мая 2025 2

Также ночью была комбинированная атака на село Васильев Хутор в Чугуевском районе.

«Враг применил ракету, тип которой устанавливается, и ударные БпЛА. Повреждены, по меньшей мере, 10 частных жилых домов, хозяйственные помещения, здания фермы, где от атаки погибли пять коров, еще четыре пострадали. Шесть человек, среди которых две девочки 14 и 16 лет, подверглись острой реакции на стресс. 53-летняя женщина и мужчина 56 лет получили травмы», — проинформировали прокуроры.

россияне убили коров в Харьковской области
Фото: Олег Синегубов/Telegram

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обстрел Харьковской области 30 мая 2025 3

обстрел Харьковской области 30 мая 2025

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 11:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото и привела подробности о последствиях российских ночных ударов в Изюме и селе Васильев Хутор ".