В Изюме пять БпЛА уничтожили склад с продуктами — прокуратура о «прилетах»
Харьковская областная прокуратура опубликовала фото и привела подробности о последствиях российских ночных ударов в Изюме и селе Васильев Хутор.
Изюм россияне атаковали под утро 30 мая — в 4:20.
«Пять беспилотников попали в складские помещения с гуманитарной помощью, а именно с продуктами питания для населения. Поврежден автомобиль благотворительного фонда», — отметили в прокуратуре.
Также ночью была комбинированная атака на село Васильев Хутор в Чугуевском районе.
«Враг применил ракету, тип которой устанавливается, и ударные БпЛА. Повреждены, по меньшей мере, 10 частных жилых домов, хозяйственные помещения, здания фермы, где от атаки погибли пять коров, еще четыре пострадали. Шесть человек, среди которых две девочки 14 и 16 лет, подверглись острой реакции на стресс. 53-летняя женщина и мужчина 56 лет получили травмы», — проинформировали прокуроры.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 11:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура опубликовала фото и привела подробности о последствиях российских ночных ударов в Изюме и селе Васильев Хутор ".