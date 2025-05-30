Повреждены 38 единиц транспорта в Харькове. ГСЧС — об атаке на город и область
Ночью 30 мая российская армия атаковала беспилотниками Харьковщину: в Харькове «прилеты» пришлись по троллейбусному депо, в области — по двум селам и городу Изюм.
«В Слободском районе Харькова в результате обстрела произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Горело здание и троллейбус. Повреждены 38 транспортных средств предприятия и рядом находятся жилые дома. Пострадали три женщины», — сообщила пресс-служба ГСЧС.
Последствия ночного удара по Харькову также сняла областная прокуратура.
В области прилетело по селу Васильев Хутор. Его, по данным спасателей, атаковали не только БпЛА, но и ракетой.
«Повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали восемь человек, из них двое детей», — отметили в ГСЧС.
Кроме того, «прилет» был по ферме в селе Яворское Изюмского района. По самому Изюму также ударил БпЛА, был пожар в складском здании. В этих случаях пострадавших не было.
Читайте также: Харьков и область атаковали БпЛА: данные об ударах, пострадавшие
Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось депо, где ремонтируют троллейбусы. Там пострадала 61-летняя работница. Кроме этого, БпЛА атаковали село Васильев Хутор Чугуевской громады, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадали восемь человек, среди которых два 16-летних ребенка.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: БПЛА, ГСЧС, пострадавшие, прилеты, троллейбусы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Повреждены 38 единиц транспорта в Харькове. ГСЧС — об атаке на город и область»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 07:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 30 мая российская армия атаковала беспилотниками Харьковщину: в Харькове «прилеты» пришлись по троллейбусному депо, в области — по двум селам и городу Изюм".