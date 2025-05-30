Повреждены 38 единиц транспорта в Харькове. ГСЧС — об атаке на город и область

Ночью 30 мая российская армия атаковала беспилотниками Харьковщину: в Харькове «прилеты» пришлись по троллейбусному депо, в области — по двум селам и городу Изюм.

«В Слободском районе Харькова в результате обстрела произошел пожар на территории коммунального транспортного предприятия. Горело здание и троллейбус. Повреждены 38 транспортных средств предприятия и рядом находятся жилые дома. Пострадали три женщины», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Последствия ночного удара по Харькову также сняла областная прокуратура.

В области прилетело по селу Васильев Хутор. Его, по данным спасателей, атаковали не только БпЛА, но и ракетой.

«Повреждены частный дом, фермы, складское здание и техника. Пострадали восемь человек, из них двое детей», — отметили в ГСЧС.

Кроме того, «прилет» был по ферме в селе Яворское Изюмского района. По самому Изюму также ударил БпЛА, был пожар в складском здании. В этих случаях пострадавших не было.

Напомним, серия взрывов прогремела в Харькове после 03:00. Город атаковали вражеские БпЛА. Известно, что по Слободскому району ударили восемь дронов. По данным мэра Харькова Игоря Терехова, под ударом оказалось депо, где ремонтируют троллейбусы. Там пострадала 61-летняя работница. Кроме этого, БпЛА атаковали село Васильев Хутор Чугуевской громады, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. В результате «прилетов» пострадали восемь человек, среди которых два 16-летних ребенка.