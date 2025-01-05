Драма на Харьковщине: 17-летнего парня подозревают в странном убийстве отчима

Следователи сообщили подозрение в убийстве 54-летнего отчима 17-летнему парню, рассказали в Нацполиции.

Инцидент произошла в селе Муравлинка Берестинского района около часа ночи 5 января. Копов вызвали из-за домашнего насилия в семье. На месте нашли тело 54-летнего мужчины.

Выяснилось, что погибший и 17-летний пасынок, давно имевшие плохие отношения, в очередной раз поссорились. И парень задушил ногами отчима.

Парню грозит лишение свободы сроком до 15 лет.