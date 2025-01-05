Драма на Харьковщине: 17-летнего парня подозревают в странном убийстве отчима
Фото: Нацполиция
Следователи сообщили подозрение в убийстве 54-летнего отчима 17-летнему парню, рассказали в Нацполиции.
Инцидент произошла в селе Муравлинка Берестинского района около часа ночи 5 января. Копов вызвали из-за домашнего насилия в семье. На месте нашли тело 54-летнего мужчины.
Выяснилось, что погибший и 17-летний пасынок, давно имевшие плохие отношения, в очередной раз поссорились. И парень задушил ногами отчима.
Парню грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задушил, Нацполиция, отчим, убийство, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 5 января 2025 в 19:41;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили подозрение в убийстве 54-летнего отчима 17-летнему парню, рассказали в Нацполиции.".