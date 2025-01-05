Драма на Харківщині: 17-річного парубка підозрюють у дивному вбивстві відчима

Слідчі повідомили підозру у вбивстві 54-річного вітчима 17-річного хлопця, розповіли у Нацполіції.

Інцидент сталася в селі Муравлинка Берестинськогорайону близько першої години ночі 5 січня. Копів викликали через домашнє насильство у родині. Натомість на місці вони знайшли тіло 54-річного чоловіка.

З’ясувалося, загиблий та 17-річний пасинок, що давно мали погані стосунки, вкотре посварилися. І парубок задушив ногами вітчима.

Хлопцю загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.