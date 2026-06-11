Харьковским зенитчикам закупили партию РЭБ (видео)
Харьковской зенитной ракетной бригаде передали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Видео опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что оборудование закупили совместно с Министерством обороны и платформой United24.
«Сегодня средства РЭБ являются одним из ключевых элементов защиты как позиций наших военных на передовой, так и гражданского населения и объектов критической инфраструктуры в громадах, удаленных от линии фронта», — написал Синегубов.
Видео: пресс-служба ХОВА
Отметим, в последнее время наиболее активно Харьков и область российская армия атакует дронами. В приграничье и на прифронтовых территориях — это FPV, а также «Молнии». Такие беспилотники долетают и до Харькова. Из-за угрозы FPV перекрыта часть окружной Харькова — сейчас там монтируют антидроновую сетку на участке, который ранее не смогли закрыть по техническим причинам. Открыть дорогу ХОВА обещает к середине июня, однако гражданскому транспорту все равно не будут рекомендовать там ездить, так как от более крупных дронов (например, «Ланцетов») сетка не защитит.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: новости Харькова, Олег Синегубов, РЭБ, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 17:09;