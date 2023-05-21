В харьковском саду Шевченко включили фонтан (фото)

На главной аллее харьковского сада Шевченко заработал фонтан.

Об этом сообщило издание «Редпост». Как пишет СМИ, фонтан включили после проведения пуско-наладочных работ.



Фото: «Редпост»

В Центральном парке Харькова завершают ремонтировать чашу озера, пишут «Харьков новости». Там провели капитальный ремонт, полностью заменив горизонтальный конструктив водоема.