В харьковском саду Шевченко включили фонтан (фото)
Фото: «Редпост»
На главной аллее харьковского сада Шевченко заработал фонтан.
Об этом сообщило издание «Редпост». Как пишет СМИ, фонтан включили после проведения пуско-наладочных работ.
Фото: «Редпост»
В Центральном парке Харькова завершают ремонтировать чашу озера, пишут «Харьков новости». Там провели капитальный ремонт, полностью заменив горизонтальный конструктив водоема.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 13:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На главной аллее харьковского сада Шевченко заработал фонтан.".