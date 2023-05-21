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В харьковском саду Шевченко включили фонтан (фото)

Общество 13:35   21.05.2023
Елена Нагорная
В харьковском саду Шевченко включили фонтан (фото) Фото: «Редпост»

На главной аллее харьковского сада Шевченко заработал фонтан.

Об этом сообщило издание «Редпост». Как пишет СМИ, фонтан включили после проведения пуско-наладочных работ.


Фото: «Редпост»

В Центральном парке Харькова завершают ремонтировать чашу озера, пишут «Харьков новости». Там провели капитальный ремонт, полностью заменив горизонтальный конструктив водоема.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 13:35;

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