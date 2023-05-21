У харківському саду Шевченка увімкнули фонтан (фото)

На головній алеї харківського саду Шевченка запрацював фонтан.

Про це повідомило видання “Редпост”. Як пише ЗМІ, фонтан увімкнули після проведення пусконалагоджувальних робіт.



Фото: “Редпост”

У Центральному парку Харкова завершують ремонтувати чашу озера, пишуть “Харків новини”. Там провели капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми.