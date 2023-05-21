У харківському саду Шевченка увімкнули фонтан (фото)
На головній алеї харківського саду Шевченка запрацював фонтан.
Про це повідомило видання “Редпост”. Як пише ЗМІ, фонтан увімкнули після проведення пусконалагоджувальних робіт.
Фото: “Редпост”
У Центральному парку Харкова завершують ремонтувати чашу озера, пишуть “Харків новини”. Там провели капітальний ремонт, повністю замінивши горизонтальний конструктив водойми.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 13:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На головній алеї харківського саду Шевченка запрацював фонтан.".