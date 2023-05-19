У Центральному парку Харкова з’явився новий фонтан (відео)

У парку скульптура «Дівчина з парасолькою» перетворилася на фонтан.

Відео нового фонтану опублікували у «Харків Новини».

На відео видно, що бронзова скульптура «Дівчина з парасолькою» тепер стала фонтаном. З парасольки дівчини тече вода.