Live
  • П’ятниця 19.05.2023
    • Харків
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.55
    • 🟢

У Центральному парку Харкова з’явився новий фонтан (відео)

Суспільство 12:10   19.05.2023
Виктория Яковенко
У Центральному парку Харкова з’явився новий фонтан (відео)

У парку скульптура «Дівчина з парасолькою» перетворилася на фонтан.

Відео нового фонтану опублікували у «Харків Новини».

На відео видно, що бронзова скульптура «Дівчина з парасолькою» тепер стала фонтаном. З парасольки дівчини тече вода.

Читайте також: “Працюють рідні” – у Центральному парку Харкова перевіряють екстрим-атракціони

Автор: Виктория Яковенко

Новини за темою:

22:41
Майстри Харківщини передадуть на передову пів сотні ляльок-мотанок (фото)
22:00
У Харкові обгорнули “вишиванкою” Шевченка і робили обереги для Херсона (фото)
21:08
Оборона регіону: Синєгубов у Куп’янську провів нараду з військовими (відео)
20:22
Японцю-волонтеру Фумінорі, що переїхав у Харків, подарували вишиванку (відео)
19:39
Ваш родич у біді: спіймали шахрайок, які виманювали гроші у харків’ян (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Центральному парку Харкова з’явився новий фонтан (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 12:10;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку скульптура «Дівчина з парасолькою» перетворилася на фонтан.".