У Центральному парку Харкова з’явився новий фонтан (відео)
У парку скульптура «Дівчина з парасолькою» перетворилася на фонтан.
Відео нового фонтану опублікували у «Харків Новини».
На відео видно, що бронзова скульптура «Дівчина з парасолькою» тепер стала фонтаном. З парасольки дівчини тече вода.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 12:10;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку скульптура «Дівчина з парасолькою» перетворилася на фонтан.".