“Працюють рідні” – у Центральному парку Харкова перевіряють екстрим-атракціони

У парку оглядають атракціони після зими та року обстрілів. Черга дійшла до “Сальто” та “Вежі падіння”.

Відео їхньої роботи опублікували в телеграмі Центрального парку.

“Огляд атракціонів в “Екстрим парку” триває. Перевірили “Сальто” та “Вежу падіння”. Працюють, рідненькі! Чекаємо на перемогу, аби відсвяткувати разом з вами!” – підписали відео співробітники парку.

Раніше в парку змушені були окремо попереджати харків’ян про те, що атракціони не працюють. У місті виникли чутки про те, що ось-ось їх запустять. Однак поки що про це не йдеться. Парк відкритий лише для прогулянок.