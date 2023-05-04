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“Працюють рідні” – у Центральному парку Харкова перевіряють екстрим-атракціони

Суспільство 10:38   04.05.2023
Оксана Горун
“Працюють рідні” – у Центральному парку Харкова перевіряють екстрим-атракціони

У парку оглядають атракціони після зими та року обстрілів. Черга дійшла до “Сальто” та “Вежі падіння”.

Відео їхньої роботи опублікували в телеграмі Центрального парку.

“Огляд атракціонів в “Екстрим парку” триває. Перевірили “Сальто” та “Вежу падіння”. Працюють, рідненькі! Чекаємо на перемогу, аби відсвяткувати разом з вами!” – підписали відео співробітники парку.

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    • Раніше в парку змушені були окремо попереджати харків’ян про те, що атракціони не працюють. У місті виникли чутки про те, що ось-ось їх запустять. Однак поки що про це не йдеться. Парк відкритий лише для прогулянок.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 10:38;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У парку оглядають атракціони після зими та року обстрілів. Черга дійшла до “Сальто” та “Вежі падіння”".