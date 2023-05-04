«Работают родные» — в Центральном парке Харькова проверяют экстрим-аттракционы

В парке осматривают аттракционы после зимы и года обстрелов. Очередь дошла до «Сальто» и «Башни падения».

Видео их работы опубликовали в telegram Центрального парка.

«Осмотр аттракционов в «Экстрим парке» продолжается. Проверили «Сальто» и «Башню падения». Работают, родненькие! Ждем победы, чтобы отпраздновать вместе с вами!» — подписали видео сотрудники парка.

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Ранее в парке вынуждены были отдельно предупреждать харьковчан о том, что аттракционы не работают. В городе появились слухи о том, что вот-вот их запустят. Однако пока что речь об этом не идет. Парк открыт только для прогулок.