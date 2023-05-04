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«Работают родные» — в Центральном парке Харькова проверяют экстрим-аттракционы

Общество 10:38   04.05.2023
Оксана Горун
«Работают родные» — в Центральном парке Харькова проверяют экстрим-аттракционы Фото: скрин

В парке осматривают аттракционы после зимы и года обстрелов. Очередь дошла до «Сальто» и «Башни падения».

Видео их работы опубликовали в telegram Центрального парка.

«Осмотр аттракционов в «Экстрим парке» продолжается. Проверили «Сальто» и «Башню падения». Работают, родненькие! Ждем победы, чтобы отпраздновать вместе с вами!» — подписали видео сотрудники парка.

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    • Ранее в парке вынуждены были отдельно предупреждать харьковчан о том, что аттракционы не работают. В городе появились слухи о том, что вот-вот их запустят. Однако пока что речь об этом не идет. Парк открыт только для прогулок.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке осматривают аттракционы после зимы и года обстрелов. Очередь дошла до «Сальто» и «Башни падения»".