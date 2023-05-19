В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)

В парке скульптура «Девочка с зонтиком» превратилась в фонтан.

Видео нового фонтана опубликовали в «Харьков Новости».

На видео видно, что бронзовая скульптура «Девушка с зонтиком» стала фонтаном. Из зонта девушки течет вода.