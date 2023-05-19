В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)
В парке скульптура «Девочка с зонтиком» превратилась в фонтан.
Видео нового фонтана опубликовали в «Харьков Новости».
На видео видно, что бронзовая скульптура «Девушка с зонтиком» стала фонтаном. Из зонта девушки течет вода.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке скульптура «Девочка с зонтиком» превратилась в фонтан.".