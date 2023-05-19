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В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)

Общество 12:10   19.05.2023
Виктория Яковенко
В Центральном парке Харькова появился новый фонтан (видео)

В парке скульптура «Девочка с зонтиком» превратилась в фонтан.

Видео нового фонтана опубликовали в «Харьков Новости».

На видео видно, что бронзовая скульптура «Девушка с зонтиком» стала фонтаном. Из зонта девушки течет вода.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 12:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В парке скульптура «Девочка с зонтиком» превратилась в фонтан.".