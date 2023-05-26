У місті на Харківщині, яке пережило окупацію, увімкнули фонтан (відео)

У місті Балаклія Харківської області, яке пів року було окуповане росіянами, ввімкнули фонтан.

“Парк Соцмістечка завжди був улюбленим місцем відпочинку всіх балаклійців та гостей міста. Його зелені газони, квіткові клумби та алеї завжди створювали атмосферу спокою та гармонії. Тож нехай відновлення роботи фонтану стане не лише прикрасою центру міста, але й символом відродження, надії на краще майбутнє та найскорішої перемоги”, — пише Балаклійська міська військова адміністрація.

За можливість насолоджуватися теплими днями в парку МВА дякує українським захисникам.

Відео: Балаклійська МВА