У Центральному парку Харкова запрацював фонтан на озері (відео)

28 травня у Харкові запрацював черговий фонтан – у головному парку міста.

“Запрацював фонтан на Озері. Та й сам ставок вже майже наповнений водою. І вже квакають жаби, плавають рибки. Милота та й годі!”, – прокоментували відео з парку в його телеграм-каналі.