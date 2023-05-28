У Центральному парку Харкова запрацював фонтан на озері (відео)
28 травня у Харкові запрацював черговий фонтан – у головному парку міста.
“Запрацював фонтан на Озері. Та й сам ставок вже майже наповнений водою. І вже квакають жаби, плавають рибки. Милота та й годі!”, – прокоментували відео з парку в його телеграм-каналі.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 12:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 травня у Харкові запрацював черговий фонтан – у головному парку міста".