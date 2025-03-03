Сьогодні 3 березня: яке свято та день в історії

3 березня 1585 року відкрили найстаріший критий театр у Європі – Олімпіко у Віченці. У 1862-му народився “архітектор Харкова” – Олексій Бекетов. У 1915-му в США вийшов у прокат найуспішніший і найскандальніший з німих фільмів – “Народження нації”. У 1918-му Росія капітулювала у Першій світовій війні, а також визнала незалежність УНР. У 1978-му з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна. У 2020-му в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. У 2022-му “Укрзалізниця” оголосила, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними, а колона російської бронетехніки зайшла до Енергодара.

Свята та пам’ятні дати 3 березня

3 березня – початок Великого посту. Цього року він триватиме до 19 квітня.

У світі – Всесвітній день дикої природи, Всесвітній день письменника.

Також сьогодні: Всесвітній день охорони здоров’я вуха та слуху, Всесвітній день тенісу (відзначають у перший понеділок березня).

3 березня в історії

3 березня 1585 року постановкою “Цар Едіп” Софокла урочисто відкрили театр Олімпіко у місті Віченца. Нині це найстаріший критий театр у Європі. Проєкт будівництва став останнім у житті знаменитого архітектора Андреа Палладіо. Він не дожив до завершення будівництва. А однією з особливостей театру, що робить його унікальним, є декорація “trompe-l’œil” (“обман зору”) на сцені. Вона зображує вулиці міста Фіви, що йдуть до горизонту. Декорацію створив Вінченцо Скамоцці. Вона збереглася до наших часів і є найстарішою сценічною декорацією у світі.

Для створення театру Палладіо докладно вивчав давньоримські споруди. Свої знання та досвід він вклав у дуже складний проєкт. Адже театр не будували з нуля. Його створювали у старій фортеці Кастелло-дель-Територіо, яка раніше побувала і в’язницею, і пороховим складом – і на той момент уже не використовувалася. Архітектура фортеці, звісно, ​​була нескінченно далека від витончених зразків римських будівель. Однак Палладіо зміг використати наявний простір та спланувати реконструкцію так, щоб створити під дахом повну ілюзію класичного римського амфітеатру. Хоча форму довелося “сплющити”. Що з цього вийшло, творець так і не побачив, він помер за пів року після початку будівництва. Завершував проєкт той самий автор унікальної декорації – архітектор Вінченцо Скамоцці. Він особисто розробив дизайн масляних скляних ламп, які розвісили “всередині” декорації – на макетах будинків. Попри велику складність робіт, ці лампи використовували буквально кілька разів – з огляду на протипожежну безпеку, адже декорації дерев’яні.

Систему освітлення Скамоцці застосували в 1997 році, коли в театрі знову ставили “Царя Едіпа”. Приміщення досі використовують. Воно дивом пережило бомбардування часів Другої світової. А для зберігання декорацій тут не встановлюють сучасні системи опалення та кондиціювання. Тож вистави відбуваються у два сезони: восени та навесні. Кількість глядачів, які можуть одночасно перебувати у залі, – 400.

У 1994 році театр Олімпіко включили до Світової спадщини ЮНЕСКО – разом з іншими будівлями Андреа Палладіо у Віченці.

3 березня 1862 року народився “архітектор Харкова” Олексій Бекетов. Докладніше.

3 березня 1915 року в США вийшов у прокат найвідоміший, найуспішніший і водночас найскандальніший німий фільм усіх часів – “Народження нації” режисера Девіда Гріффіта. Докладніше.

3 березня 1918 року Радянська Росія уклала Брест-Литовський (Берестейський) сепаратний мирний договір із Центральними державами. Цей документ зафіксував поразку Росії та вихід із Першої світової війни, а також визнання Росією незалежності України (УНР). Докладніше.

3 березня 1978 року у Швейцарії з цвинтаря викрали труну з останками Чарлі Чапліна – через кілька місяців після похорону актора. Докладніше.

3 березня 1991 року у Латвії та Естонії відбулися референдуми, на яких більшість громадян висловилися за вихід цих республік зі складу СРСР.

3 березня 2020 року в Україні підтвердили перший випадок COVID-19. Докладніше.

3 березня 2022 року колона з близько 100 одиниць російської бронетехніки зайшла до Енергодара. Харків і область продовжували зазнавати все тяжчих обстрілів та авіаударів. Також цього дня “Укрзалізниця” оголосила про те, що всі потяги з Харкова стають евакуаційними. Докладніше.

Церковне свято 3 березня

3 березня розпочинається перший тиждень Великого посту. Вшановують пам’ять мучеників Євтропія, Клеоника і Василіска. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо у перший день посту йде сніг, весна буде пізня, але врожай буде багатим.

Якщо ж день теплий і сонячний, то весна буде рання та погожа.

Якщо цього дня кури знесли багато яєць, то всю весну нестимуться.

Що не можна робити 3 березня

Не можна залишати в будинку безлад – піст треба починати в чистоті.

Якщо дозволяє здоров’я, в цей день найкраще нічого не їсти, тільки пити воду. М’якший варіант – поїсти лише один раз на день (звичайно – пісну їжу).